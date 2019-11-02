عضو كنيست يدعو لاغتيال قادة حماس والجهاد

دعا عضو كنيست اليوم السبت 2/11/2019، حكومة الاحتلال للرد بقوة على قطاع غزة، والعودة لسياسة الاغتيالات.

ووفقاً للقناة 13 العبرية، فقال عضو الكنيست يائير لابيد:" يجب الرد بقوة ودون تردد على إطلاق الصواريخ من غزة، يجب أن يعلم قادة حركتا حماس والجهاد أنهم سيدفعون حياتهم ثمنا لأي هجوم، يجب أن نرد على مقاومة غزة بقوة، وليس بـ حقائب بالدولار.

وتابع: سياسة التصالح/الهدوء التي انتهجها نتنياهو مفلسة - على الجيش الإسرائيلي توسيع آليات الرد، بما يشمل العودة إلى سياسة الاغتيالات.

تأتي تصريحات لابيد صبيحة التصعيد "الإسرائيلي" على قطاع غزة، أدى لاستشهاد الشاب أحمد محمد الشحري( 27 عاماً) بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وإصابة آخرين.

فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة، فجر اليوم السبت، على عدد من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القصف الإسرائيلي جاء ردا على إطلاق عدد من القذائف الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة واستهدفت عدد من البلدات الإسرائيلية.

وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من خمسة صواريخ على موقع عسقلان التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس شمال القطاع، بالإضافة إلى استهداف موقع البحرية شمال مدينة غزة، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع القسطل غرب دير البلح بعدد من الصواريخ.

وواصل الطيران الإسرائيلي استهداف عدة مواقع تابعة للفصائل بمدينة خانيونس جنوب القطاع ، حيث تم استهداف ثلاثة مواقع بعدد من الصواريخ ، كما استهدف الطيران الحربي موقع فلسطين التابع لكتائب القسام شمال قطاع غزة.