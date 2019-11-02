الجهاد تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد مؤكدة استمرار النضال

جددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 2/11/2019، تأكيدها على استمرار النضال المشروع في وجه الاحتلال المجرم، محملةً الاحتلال مسؤولية التصعيد المتواصل على شعبنا.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي :"إن رئيس وزراء العدو يسعى التغطية على فشله وفساده، بالتصعيد العدواني ضد قطاع غزة، واستهداف المواقع والمنشآت، وإيقاع الخسائر في صفوف المدنيين، كما حدث في خانيونس، حيث أدى القصف والعدوان لارتقاء أحد المواطنين شهيداً".

وأضافت:"إننا نترحم على الشهيد البطل أحمد محمد الشحري 27 عاما ، الذي استشهد فجر اليوم ، جراء الاستهداف العدواني الغاشم غرب خان يونس".

وحملت حركة الجهاد، الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد، مؤكدةً أن ما جرى من عدوان هو امتداد للمأساة التي حلّت بشعبنا منذ أن أعطت بريطانيا ومعها قوى الاستعمار الغربي ، تصريحا ودعما لليهود الصهاينة باحتلال فلسطين وتهجير واضطهاد شعبها وأهلها.

وشددت، على ثبات الشعب الفلسطيني ووحدته في التصدي للعدوان ومواجهة كل المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيته.

وحيت حركة الجهاد، جماهير شعبنا التي خرجت بعشرات الآلاف ، يوم أمس ، في الجمعة الـ (81) من مسيرات العودة وكسر الحصار، في مشهد يعكس مدى قوة وحيوية الجماهير الفلسطينية، وإدراكها حجم التحديات التي تواجه قضيتها العادلة ، وإصرارها على الصمود والمضي في طريق حماية الثوابت والحقوق والمقدسات وإسقاط كل ما يمس القضية الفلسطينية.