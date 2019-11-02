شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 2/11/2019، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المالية.

وتعد أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، أمر هام يبحث عنه المواطن اللبناني بشكل متواصل، حيث يعني بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وباقي أسعار العملات الأجنبية.

وقد وصلت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 2/11/2019، حوالي 1,511.98 ليرة لبنانية مقابل دولار أمريكي واحد .

وقد تأثرت أسعار الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية بالأزمات التي لاحقت لبنان خلال الأيام الماضية.