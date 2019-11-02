حماس تعلق على القصف "الإسرائيلي" على قطاع غزة

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت 2/11/2019، العدو الصهيوني، تبعات التصعيد الخطير بحق الشعب الفلسطيني، والذي كان آخره استشهاد مواطن وإصابة آخرين الليلة.

واعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في بيان صحفي، أن قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع المقاومة وأهلنا في غزة؛ استمرار لمسلسل العدوان والإجرام الصهيوني بحق شعبنا ومقاومته الباسلة، وتصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء.

وعد برهوم، حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نوايا الاحتلال المسبقة بالتدمير والتخريب، مؤكداً أن قتل الأبرياء وتفجير الأوضاع مع المقاومة الباسلة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال.

ونعى الشهيد أحمد الشحري الذي ارتقى جراء هذا القصف الصهيوني الهمجي، متمنياً الشفاء العاجل والمعافاة للجرحى والمصابين.

وأكد برهوم باسم حركة حماس أن دماء أبناء شعبنا غالية لن يسمح أحد للعدو باستباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية.

وشدد على أن كل هذه الجرائم لن تكسر صمود شعبنا، ولن تثنينا عن المضي قدما في طريق الجهاد والمقاومة دفاعا عن شعبنا ومواجهة العدوان.

