طقس فلسطين اليوم 2/11/2019- لا تغير على درجات الحرارة

لم تشهد حالة طقس فلسطين اليوم السبت 2/11/2019، أي تغير يذكر على درجات الحرارة.

ومن المتوقع وفقاً لموقع طقس فلسطين، أن تكون هناك فرصة لتساقط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

فيما سيكون طقس فلسطين الليلة بارداً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يذكر، أن طقس فلسطين شهد بداية الأسبوع الماضي منخفضاً جوياً وأمطاراً غزيرة على كافة المناطق، استنفرت خلالها كافة أجهزة الدفاع المدني والوزارات المعنية.