شهيد وعدد من الاصابات في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة نتيجة سلسلة من الغارات الاسرائيلية التي استهدفت عدد من المواقع والأهداف التابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، فجر السبت، إن الشاب أحمد الشحري 27 عاما أستشهد وأصيب 3 مواطنين بجراحٍ بين خطيرة ومتوسطة جراء القصف الإسرائيلي الذي طال عدّة مواقع في المحافظة، وقد تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي لتقديم الإسعافات الأولية لهم وإنقاذ حياتهم.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة، فجر اليوم السبت، على عدد من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القصف الإسرائيلي جاء ردا على إطلاق عدد من القذائف الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة واستهدفت عدد من البلدات الإسرائيلية.

وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من خمسة صواريخ على موقع عسقلان التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس شمال القطاع، بالإضافة إلى استهداف موقع البحرية شمال مدينة غزة، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع القسطل غرب دير البلح بعدد من الصواريخ.

وواصل الطيران الإسرائيلي استهداف عدة مواقع تابعة للفصائل بمدينة خانيونس جنوب القطاع ، حيث تم استهداف ثلاثة مواقع بعدد من الصواريخ ، كما استهدف الطيران الحربي موقع فلسطين التابع لكتائب القسام شمال قطاع غزة.