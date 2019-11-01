موقع عبري: ازدياد اعتداءات المستوطنين على سكان الضفة الغربية

ارتفعت وتيرة الاعتداءات التي يقوم بها مستوطنون على المواطنين الفلسطينيين في قرى و مدن الضفة الغربيية المحتلة.

و نقل موقع "وللا" الاخباري العبري معطيات عن شرطة الاحتلال قولها بأنه تم تسجيل نحو 36 حادثة اعتداء من قبل المستوطنين على سكان من الضفة الغربية، خلال شهر اكتوبر المنصرم.

و وفقاً للموقع العبري، فقد أصيب 12 فلسطينياً على الأقل جراء الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين في مستوطنة "يتسهار"، كما تم اقتلاع 37 شجرة زيتون و اعطاب 52 سيارة، بالاضافة الى كتابة شعارات عنصرية تهديدية على جدران 12 منزلاً بالضفة.

و يتخوف جيش الاحتلال من أن تؤدي هذه الاعمال العنصرية الى موجة عمليات في الضفة الغربية بمناطق الضفة الغربية.