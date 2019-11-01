ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

تعطل طائرة سرية لنتانياهو بمطار بن غوريون

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:11 - 01 نوفمبر 2019
طائرة نتنياهو السرية طائرة نتنياهو السرية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أفادت مصادر عبرية اليوم الجمعة بأن طائرة ركاب من طراز بوينغ 767، مخصصة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعطلت اثناء قيامها برحلة اختبارية بمطار بن غوريون.

و اشارت المصادر الى أنه لم يتسبب الحادث بوقوع اضرار او اصابات.

و اوضحت بأن الطائرة غادرت يوم 27 اكتوبر الماضي الممر المغلق بعد تطويرها بحضور عدد قليل من الاشخاص، كما تم تجهيزها بكافة اجهزة التشفير التي من شأنها أن تمكن نتنياهو من اجراء اتصالات مع قادة دول اخرى اثناء رحلات الطيران.

و استغرق تطوير هذه الطائرة نحو 3 اعوام، و قد انفقت حكومة الاحتلال على تجهيزها نحو 729 مليون شيكل.

الأكثر مشاهدة

متعلقات