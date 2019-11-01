تعطل طائرة سرية لنتانياهو بمطار بن غوريون

أفادت مصادر عبرية اليوم الجمعة بأن طائرة ركاب من طراز بوينغ 767، مخصصة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعطلت اثناء قيامها برحلة اختبارية بمطار بن غوريون.

و اشارت المصادر الى أنه لم يتسبب الحادث بوقوع اضرار او اصابات.

و اوضحت بأن الطائرة غادرت يوم 27 اكتوبر الماضي الممر المغلق بعد تطويرها بحضور عدد قليل من الاشخاص، كما تم تجهيزها بكافة اجهزة التشفير التي من شأنها أن تمكن نتنياهو من اجراء اتصالات مع قادة دول اخرى اثناء رحلات الطيران.

و استغرق تطوير هذه الطائرة نحو 3 اعوام، و قد انفقت حكومة الاحتلال على تجهيزها نحو 729 مليون شيكل.