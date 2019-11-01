صحيفة بريطانية تستثني محمد صلاح من قائمة أفضل 20 لاعب

أصدرت صحيفة التليغراف البريطانية تقريراً صنفت من خلاله قائمة أفضل 20 لاعباً خلال شهري سبتمبر و اكتوبر في الدوري الممتاز.

و ضمت القائمة 5 لاعبين من فريق ليفربول، و لكنها لم تتضمن اللاعب المصري، محمد صلاح، علماً بأن القائمة ضمت لاعبين من الأكثر تأثيراً.

و اللاعبين الذين تم اختيارهم من فريق ليفربول هم ترينت اليكسندر ارنولد الظهير الأيمن، و المهاجم السينيغالي ساديومالي، وفينالدوملاعب الوسط الهولندي، و جويل ماتيب، المدافع الكاميروني، و البرازيلي فابيينو.

اللاعب المصري، محمد صلاح لم يسجل في سبتمبر و اكتوبر سوى هدفين احدهما امام نيوكاسيل، يوم 14-9، أما الآخر فقد حققه في 27-10 امام تويتنهام.

كما غاب محمد صلاح بسبب الاصابة عن مباراة مانشستر يونايتد، خلال الفترة من الانجليزي الممتاز، و لكنه تألق في دوري ابطال اوروبا و سجل 3 اهداف في مباراتي سالزوبورج و جينك.