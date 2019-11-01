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قوات الاحتلال تُنزل عروسين من سيارتهما شرق بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 18:50 - 01 نوفمبر 2019
حاجز الكونتينر حاجز الكونتينر
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قامت قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة باحتجاز عروسين على حاجز الكونتينر، شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

و أشار شهود عيان الى أن جنود الاحتلال قاموا بانزال العروسين، و فتشوا سيارتهما، كما تم احتجازهما لمدة ساعة قبل أن يتم السماح لهما بالمرور عبر الحاجز.

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