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واشنطن تحذر رعاياها في الجزائر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:53 - 01 نوفمبر 2019
الجزائر الجزائر
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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها موظفيها في سفارتها بالجزائر بتوخي الحيطة والحذر بمناسبة مظاهرات الجمعة الـ 37 التي تتزامن مع احياء الجزائريين ذكرى ثورة التحرير الجزائرية الـ 65.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيانها، الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية، أن هذه التظاهرات التي ستتزامن مع إحياء الجزائريين لذكرى الثورة 65، وفي ظل استخدام قوى الأمن الجزائرية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ، فمن المتوقع أن تتعامل قوات الأمن بنفس الوتيرة وبسرعة مع أي اضطرابات، لذلك على موظفي السفارة تجنب المناطق التي تشهد تظاهرات وعدم المشاركة فيها أو التواجد بالقرب منها حتى وإن كانت مسيرات سلمية.

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