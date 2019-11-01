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الحية يطالب بريطانيا بالاعتذار للفلسطينيين عن وعد بلفور

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:31 - 01 نوفمبر 2019
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن المشاركة الحاشدة للشعب الفلسطيني في جمعة " يسقط وعد بلفور " التي تتزامن مع الذكرى 102 له، هي تأكيد على أن الشعب مصمم على إسقاط هذا الوعد المشؤوم.

وطالب الحية مملكة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور المشؤوم، الذي أطلقه وزير خارجيتها في 2 نوفمبر 2017.

وأوضح الحية، أن المنطقة باتجاه تعزيز خيار المقاومة أمام التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن آلاف الجماهير الفلسطينية شاركت اليوم في مسيرة جمعة " يسقط وعد ترامب " التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

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