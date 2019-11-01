نصر الله: مطلوب حوار بين كل القوى السياسية والحراك الشعبي للخروج من الأزمة

دعا السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، جميع الأطراف اللبنانية السياسية والحراك الشعبي، إلا الحوار للخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان، على وقع الاحتجاجات الشعبية على الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح نصر الله، أنه منذ اليوم الأول للاحتجاجات الشعبية أكد أن مطالب الجماهير محقة، وأن بعض من كان يشتم الحزب خلال الاحتجاجات كان يهدف إلى استدعاء الشارع الآخر من أجل الوصول بالشارع اللبناني إلى الاقتتال الداخلي.

وأشار، إلى أنه قال للمتظاهرين إن مطالبكم محقة وحذرهم من أن يركب أحد موجتهم؛ لكن بعض المراسلين الصحفيين أخبروا المحتجين بكلام لم يصدر عنه ونقلوا كلاماً غير صحيحاً، بأن السيد قال عنكم أنكم عملاء سفارات.

ولفت إلى أن الأمريكيين يعمل على تعطيل منع لبنان من الخروج من أزمته وإغلاق الآفاق أمام الحلول الاقتصادية. مطالباً بحكومة سيادية قرارها لبناني خالص غير مرتبطة بأي سفارة أمريكية أو غيرها.

وقال نطالب "بحكومة سيادية حقيقية قرارها لبناني غير مرتبط لا بسفارة أمريكية أو سفارات أخرى".