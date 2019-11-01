8 إصابات برصاص الاحتلال خلال جمعة " يسقط وعد بلفور "

أصيب اليوم الجمعة، ثمانية مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة وذلك خلال مشاركتهم في الجمعة 81 لمسيرة العودة ( يسقط وعد بلفور).

وأفاد مراسلنا أن آلاف المواطنين توافدوا عصر اليوم الجمعة، لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة " يسقط وعد بلفور " التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وجاءت المشاركة استجابة للنداءات في المساجد للمشاركة في هذه المسيرة الهامة، التي تأتي في مناسبة شكلت مأساة للشعب الفلسطيني ألا وهي مناسبة وعد بلفور المشؤوم، الذي بمقتضاه ، وعد وزير الخارجية البريطاني في 2 نوفمبر 2017 لإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وأعطي ما لا يملك لمن لا يستحق.

وأفاد مراسلنا، أن الجماهير تتوافد بشكل واسع في جميع المحافظات الخمسة ( محافظة الشمال، وغزة، والوسطى، وخانيونس، ورفح).

يتبع ...