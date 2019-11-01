مهندس صفقة القرن.. جيسون غرينبلات خارج البيت الأبيض دون رجعة

أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية التسوية في الشرق الاوسط جيسون غرينبلات مغادرته البيت الأبيض دون رجعة، مشيراً إلى أنَّ اليوم الجمعة كان آخر يوم عمل له في الإدارة الامريكية.

وقال عراب ومهندس صفقة القرن جيسون غرينبلات على صفحته في موقع تويتر "إن اليوم هو آخر يوم لي في البيت الأبيض.. شكراً للرئيس ترامب ولكل الذين منحوني ثقتهم في الإدارة الامريكية، لقد كان شرفا عظيما وامتيازا ونعمة أن أخدم بلدنا الرائع (الولايا المتحدة الامريكية).

ويعد غرينبلات احد ابرز مهندسي صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، ويرجع محللون سياسيون أن ترك ترك منصبة لتعثر إطلاق صفقة القرن في المدى المنظور لأسباب عديدة.

وكان ترامب أجَّلَ اطلاق صفقة القرن اكثر من مرة لأسباب لم يوضحها.