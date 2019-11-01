ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة وتزعم مصادر اسلحة في نابلس

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 10:03 - 01 نوفمبر 2019
اقتحام اقتحام
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 شبان فلسطينيين في مناطق متفرقة من انحاء الضفة المحتلة.

وأشار المصادر المحلية ان الجيش اعتقل المواطنين الستة خلال حملة اعتقالات نفذتها قوات الجيش بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وزعمت المصادر الإسرائيلية أن الجيش اعتقل عدداً من المطلوبين الذين شاركوا في هجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، مشيرة إلى انه تم تحويل المتعقلين الستة للتحقيق.

كما، وزعمت المصادر الإسرائيلي عثور الجيش على كمية كبيرة من الأسلحة في كفر قليل جنوب نابلس وقامت بمصادرتها.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات