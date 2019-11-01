قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة وتزعم مصادر اسلحة في نابلس

ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 شبان فلسطينيين في مناطق متفرقة من انحاء الضفة المحتلة.

وأشار المصادر المحلية ان الجيش اعتقل المواطنين الستة خلال حملة اعتقالات نفذتها قوات الجيش بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وزعمت المصادر الإسرائيلية أن الجيش اعتقل عدداً من المطلوبين الذين شاركوا في هجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، مشيرة إلى انه تم تحويل المتعقلين الستة للتحقيق.

كما، وزعمت المصادر الإسرائيلي عثور الجيش على كمية كبيرة من الأسلحة في كفر قليل جنوب نابلس وقامت بمصادرتها.