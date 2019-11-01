الولايات المتحدة تقرر حجب مساعدتها المالية عن لبنان

قررت الإدارة الامريكية حجب مساعداتها العسكرية التي تبلغ قيمتها حوالي 105 مليون دولار امريكي عن لبنان، تأتي تلك التطورات في ظل حالة الاحتجاجات الشعبية لسوء الاوضاع الاقتصادية التي دفعت سعد الحريري لتقديم استقالة الحكومة.

واوضح مسؤولون امريكيون أنَّ إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت حجب المساعدات عن لبنان التي تبلغ حوالي 105 مليون دولار دون ابداء أي اسباب.

وذكرت مصادر لبنانية أن المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للبنان تأتي على شكل ادوات مكافحة الشغب، وانها لا تعد عامل مهم في الاقتصاد اللبناني.

وعلى وقع الاحتجاجات اللبنانية التي ضربت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، قدم الحريري استقالته من الحكومة لرئيس البلاد ميشال عون.

وقال الحريري في كلمة له "منذ 13 يوم من الاحتجاجات اللبناني حاولت قدر الامكان التوصل لحل يخفف من وطأة الاحتجاجات التي تصاعدت بسبب الاوضاع الاقتصادية".