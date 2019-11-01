اسعار صرف العملات اليوم الجمعة 01/11/2019

جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي (بيع - شراء) لليوم الجمعة 01/11/2019 كالتالي:

الدولار الامريكي (شراء 3.50 شيكل اسرائيلي) ، بالنسبة للبيع (فبلغ 3.53 شيكل اسرائيلي)، أما سعر صرف الدينار الاردني فقد بلغ (شراء 4.94 شيكل إسرائيلي)، أما بيع الدينار فبلغ (5.00 شيكل اسرائيلي).

اما بالنسبة لليورو (شراء 3.91 شيكل) أما بيع فقد (بلغ 3.94 شيكل اسرائيلي).

وعلى الرغم من ان اسعار العملات التي جاءت وفقاً لتغيرات البورصة إلا أن تلك الأسعار تظل قابلة للتغيير في أي لحظة، كذلك قد يختلف صرف الشيكل مقابل العملات عند الصرافين.