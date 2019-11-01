طقس فلسطين اليوم الجمعة 1/11/2019

الطقس اليوم: توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية انخفاض درجات الحرارة، وأنْ يكون الجو اليوم الجمعة بارد نسبياً في ساعات الصباح، في جميع المناطق مع تواجد كثيف للغيوم، لكن الاجواء تكون مهيأة لتساقط الامطار شمال فلسطين المحتلة.

أما يوم السبت فتوقعت دائرة الارصاد الجوية أن لا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة، على أن تشهد ساعات الصباح الاولى اجواء باردة نسبيا، وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً وغائمة جزئياً، وتكون الاجواء مهيأة لتساقط زخات المطر محلياً خصوصاً ساعات الفجر والصباح، إما ليلاً فتكون الاجواء باردة نسبياً.

أما يوم الاحد فتشهد الاجواء ارتفاع لدرجات الحرارة، وفي ساعات الصباح الاولى تكون الاجواء باردة نسبياً، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي في ساعات النهار، وتكون الاجواء خريفية، اما في ساعات الليل فتكون الاجواء باردة نسبياً.