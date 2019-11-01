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الكشف عن شركة إسرائيلية متخصصة باختراق الواتس أب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:58 - 01 نوفمبر 2019
واتس اب واتس اب
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كشفت مصادر مطلعة على تحقيق في شركة واتساب للرسائل القصيرة عن أن مسؤولين كبارا في دول عديدة حليفة للولايات المتحدة كانوا هدفا لبرنامج قرصنة استخدم تطبيق واتساب للسيطرة على هواتف مستخدمين.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء النقاب عن تجسس شركة تقنية إسرائيلية على محادثات واتساب لمسؤولين كبار.

وأوضحت المصادر المطلعة في شركة واتس اب أن أغلبية الذي تم التجسس عليهم من قبل شركة ”إن.إس.أو جروب“ الإسرائيلية هم من الشخصيات الكبيرة في حوالي 20 دولة و5 قارات، وغالبيتهم من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمكسيك وباكستان والهند

يشار إلى أن المصادر كشفت أن ”إن.إس.أو جروب“ المختصة في تطوير ادوات التسلل والتجسس الإلكتروني باعت منصة تسلل استغلت ثغرة في خوادم مملوكة لواتساب، حسبما جاء في التقرير.

 

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