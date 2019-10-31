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الجيش السوري يعثر على كميات كبيرة من الأسلحة الإسرائيلي في مخبأ في القنيطرة

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 22:15 - 31 أكتوبر 2019
عبوات اسرائيلية الصنع عبوات اسرائيلية الصنع
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ذكرت مصادر امنية سورية أنَّ اجهزة مختصة تابعة للدولة السورية عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة الامريكية والإسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، في أعقاب الهجوم على مقر لتنظيم داعش.

وأوضحت المصادر السورية أن الجهات المختصة عثرت داخل مخبأ تحت الارض على كميات كبيرة من العبوات والألغام الإسرائيلية والامريكية المضادة للدروع بمحاذاة الشريط الشائك، مقابل تل الساقية.

وذكرت المصادر السورية في تصريحات لوكالة الانباء السورية سانا أن الالغام والعبوات التي عثر عليها وجدت في قبو تابع لتنظيم داعش، مشيرة إلى أن الاجهزة المختصة عثرت عليها أثناء تمشيطها بعض المناطق التي كان يقطنها مسلحي داعش.

يشار إلى أن شبهات عديدة تدور بوقوف الاحتلال الإسرائيلي والامريكي وراء تعزيز تنظيم داعش بالأسلحة والمعدات في حربه ضد الدولة السورية، وفقاً لتقارير عربية.

 

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