هنية: الانتخابات المقبلة يجب ان ترتكز على اتفاقيات المصالحة السابقة وخاصة اتفاق القاهرة

اجرى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالات مع قادة ومسؤولين على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي لاطلاعهم على آخر التطورات السياسية الفلسطينية، لاسيما فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية التي ابدت كلٍ من حماس وفتح موافقتهما على اجرائها.

وأعلنت حماس أن هنية هاتف عدد من الشخصيات البارزة بينها "الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونائب وزير الخارجية الروسي، ووزير الخارجية القطري، وقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية".

واشار هنية خلال اتصاله بالمسؤولين "ان خطوة الانتخابات تنسجم مع قناعات الحركة بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة والخيارات الديموقراطية"، مشيراً إلى أن شعبنا الفلسطيني لا مفر امامه سوى استعاد الوحدة وانهاء الانقسام لاسيما في ظل الأخطار المحدقة.

وشدد هنية خلال اتصالاته بالقادة والمسؤولين الفلسطينيين والعرب والدوليين على أن تجرى الانتخابات بمستوياتها المختلفة تشريعية ورئاسية وصولًا إلى المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك بشموليتها المناطقية في الضفة والقطاع والقدس، مرتكزة إلى مصفوفة الاتفاقات، وخاصة اتفاق القاهرة.

وشدد على أن حركة حماس سوف تحترم نتائج صناديق الانتخابات، طالما توفر لها أسباب النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في الضفة والقطاع، على ان تجرى وفق الاتفاقات الموقعة في القاهرة.