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عباس يوافق على مد خط غاز طبيعي لتشغيل محطة كهرباء غزة بشرط واحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:57 - 31 أكتوبر 2019
رئيس السلطة محمود عباس رئيس السلطة محمود عباس
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كشف رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد ابو جياب النقاب عن موافقة رئيس السلطة محمود عباس لمد خط غاز من شركة "ديلك" الإسرائيلية ، لتشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي.

وأوضح أبو جياب في تدوينة على صفحته الشخصية في فيس بوك ان اجتماعاً حصل يوم امس الاربعاء بين السفير العمادي والرئيس محمود عباس وحصل منه العمادي على موافقة كاملة لمد خط غاز من شركة "ديلك" الإسرائيلية، لتشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز الطبيعي.

واشترط  عباس على العمادي أن تقدم قطر الضمانات المالية لدى الجانب الإسرائيلي للدفع.

وعلق ابو جياب قائلاً "الجميع يعمل بيد واحدة، فلا أدوار مشبوهة، ولا تدخلات غير مرغوبة، لكنها السياسة عزيزي المتابع".

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