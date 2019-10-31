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اعتقال اربعة مواطنين

القدس: قوات خاصة إسرائيلية تفض وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:55 - 31 أكتوبر 2019
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ذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدداً من المواطنين في القدس المحتلة، لدى تضامنهم مع الاسرى المضربين عن الطعام.

وأفاد المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت اربعة مواطنين بعد أن حاصرت وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هاجم الوقفة في باب العمود بشكل تعسفي.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الخاصة الإسرائيلي اعتقلت المحامية فرح بيادسة، والشابة دانا رويضي، والشاب عمر الخطيب واقتادتهم لمركز خاص بالتحقيق في شارع صلاح الدين في القدس.

وذكر شهود عيان ان القوات الخاصة الإسرائيلية حاولت قدر الامكان التشويش على الوقفة التضامنية وتفريق المقدسيين الذين شاركوا في الوقفة.

 

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