تعيين ابراهيم الهاشمي خليفة لأبو بكر البغدادي خليفة داعش

عين تنظيم داعش خليفة جديد في اعقاب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وفقاً لما نقلته وكالة اعماق التابعة للتنظيم.

واوضح التنظيم عبر وكالة اعماق التابعة له أن الخليفة الجديد الذي خلف ابو بكر البغدادي هو "إبراهيم الهاشمي القرشي"، جاء ذلك في تسجيل صوتي للمتحدث باسم التنظيم ابي الحسن المهاجر.

وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الأحد الماضي اغتيال ابو بكر البغدادي في عملية خاصة في ادلب السورية إلى جانب عدد من قادة التنظيم.

وذكر ترامب أن البغدادي قتل جراء انفجار حزام ناسف كان موضوع في سترته، أثناء هجوم الوحدة الخاصة على المكان الذي كان يتواجد فيه البغدادي إلى جانب مساعديه، مشيراً إلى ان أحداً لم يصب بأذى من القوة الخاصة.