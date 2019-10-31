أزمة سياسية بين الأردن و"اسرائيل" على خلفية اعتقال اردنيين

أكدت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، أن استمرار الاحتلال "الاسرائيلي" اعتقال مواطنين أردنيين تحت الحكم الإداري، يُمهد لازمة سياسية مع عَمان.

وأوضحت صحيفة "يديعوت احرنوت"، أن هناك مؤشرات على الحساسية الكبرى لدى الجمهور الأردني تجاه الاحتلال، جراء اعتقال الأخير مواطنين أردنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مستشار الأمن القومي "مئير بن شباط"، من المقرر أن يسافر في الأيام القادمة إلى الاردن، في محاولة لحل الأزمات بين الطرفين.

وبينت "يديعوت"، بأن المواطنين الاردنيين يخوضون حملات كبيرة على مواقع الانترنت خاصةً منصات التواصل الاجتماعي، ومظاهرات أمام سفارة الاحتلال في العاصمة عمان، تدعو إلى تحرير الاسرى.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد رفعت مذكرة احتجاجية على اعتقال مواطنين، وسط مطالبات بالإفراج عنهم.