الاحتلال يوافق على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

كشفت منظمة إسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية وافقت بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية "الإسرائيلية" أقرت بناء هذه الوحدات خلال اجتماع عقد في 10 أكتوبر، ولم تتضح تفاصيله بعد.

واتهمت المنظمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعمل على تخريب أي مساعي للوصول لحل سياسي مع الفلسطينيين، وذلك بالاعتماد على التشجيع على البناء الاستيطاني. واصفة قرار البناء بالخطوة الخطيرة التي يقودها نتنياهو.

الجدير ذكره، ان الاستيطان الإسرائيلي تغول كثيراً في الضفة الغربية في عهد نتنياهو، والذي أفشل إمكانية الوصول لحل الدولتين ، الذي ينادي به العالم لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.