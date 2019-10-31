حزب الله: استقالة الحريري مضيعة للوقت

علق حزب الله اللبناني على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الحكومة قائلاً:" إن استقالة الحريري تعد مضيعة للوقت.

اعتبرت الكتلة البرلمانية لـ "حزب الله" اللبناني أن استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، مضيعة للوقت، مشددة على أن "التدخل الأمريكي" في شؤون لبنان يمثل السبب الأساسي للفوضى فيه.

وأوضحت كتلة حزب الله البرلمانية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن استقالة الحريري مضيعة للوقت اللازم لإجراء الإصلاحات في لبنان، ودعت الرئيس اللبناني الميشال عون إلى إطلاق المشاورات مع القوى السياسية حول تشكيل حكومة جديدة.

واتهمت الكتلة الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاضطرابات التي يمر بها لبنان، معربا عن إدانته للتدخلات بالولايات المتحدة في الشؤون الداخلية في لبنان والدول الأخرى.

يشار إلى أن الحريري قدم استقالته من الحكومة على واقع الاحتجاجات التي تسود لبنان من أسبوعين احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، في 29 أكتوبر، وأعرب عن عدم معارضته لرئاسة حكومة جديدة بشرط أن تشمل وزراء تكنوقراط.