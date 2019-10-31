كحيل لـ "فلسطين اليوم" : وفد لجنة الانتخابات سيعود لغزة الأحد القادم

أكد هشام كحيل المدير التنفيذ للجنة الانتخابات المركزية ،أن وفد اللجنة سيعود إلى قطاع غزة يوم الأحد القادم لاستكمال الإجراءات حول إجراء الانتخابات، وذلك عقب لقاء اللجنة الرئيس محمود عباس وإطلاعه على ما دار خلال لقاء وفد اللجنة بالفصائل والقوى الفلسطينية في قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري.

وقال كحيل في حديث خاص لـ "فلسطين اليوم"، إن وفد لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر، التقى الرئيس محمود عباس فور عودته من قطاع غزة، ونقل له رسالة توافق الفصائل على الذهاب للانتخابات وعدم الممانعة على عدم التزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية. وأضاف أن الرئيس عباس أكد أن الانتخابات ستجرى بالتتابع وسيصدر المراسيم الرئاسية لتحقيق ذلك. وأوضح ان الرئيس عباس أوضح أنه يريد انتخابات تفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لتكون الانتخابات بمثابة نهاية للانقسام الداخلي. مؤكداً أنه سيصدر كافة الضمانات لحرية المشاركة للجميع.

وشدد على أن موقف الفصائل والرئيس إيجابي جداً، وسيتبع ذلك لقاءات لمناقشة الأمور الإجرائية للانتخابات.

وحول القانون الذي ستجري عليه الانتخابات، هل القانون الذي أصدره الرئيس عباس، ام توافق الفصائل في حوارات القاهرة، أوضح كحيل أن هذه نقطة تحتاج لنقاش، لكنها لكيست جوهرية، مؤكداً أن الأساس هو موافقة الجميع على اجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام وتحقيق وحدة وطنية وتصليح المسار السياسي الفلسطيني، أما باقي الملفات فهي تفاصيل جزئية.

وبشأن ملف الانتخابات في القدس، شدد كحيل أن كل الفصائل والرئيس محمود عباس، أكدوا أن لا انتخابات بدون القدس، لأن القدس موضوع سياسي سيادي ويجب أن تتم الانتخابات في القدس، وفي حال منع الاحتلال الانتخابات فيها فلن تجرى الانتخابات.

وعن تحديث سجل الناخبين، أوضح كحيل أن اللجنة حدثت السجل آخر مرة في شهر مارس الماضي، وإجراء الانتخابات يتطلب فتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة خمسة أيام.