إخطار بالاستيلاء على دونمات من أراضي منطقة يعبد في جنين

أخطرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، بلدية يعبد جنوب غرب جنين بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي بلدات يعبد وبرطعة وطورة وقفين والعرقة وزبدة ونزلة زيد وظهر العبد في جنين.

ويأتي ذلك تمهيدا لبناء جدار الضم العنصريعلى الأراضي بدل الشيك المقام على الأراضي.

ووفق رئيس بلدية يعبد سائد زيد، فقد تسلمت بلدية يعبد اليوم إخطارا بالاستيلاء على الأراضي المقام عليها الشيك منذ 15 عاما في قرى وبلدات غرب يعبد.

وأضاف زيد، انه تم اليوم تجديد الاستيلاء بهدف بناء جدار الضم والتوسع العنصري فوق الأراضي الفلسطينية.