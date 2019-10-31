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إغلاق مائة سفارة وقنصلية "إسرائيلية" حول العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:06 - 31 أكتوبر 2019
إغلاق سفارات الاحتلال إغلاق سفارات الاحتلال
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أكدت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية "الإسرائيلية"، أنّ مائة سفارة وقنصلية تابعة للاحتلال حول العالم، أغلقت يوم أمس، جراء قرار التخفيضات من قبل وزارة المالية لميزانية وزارة الخارجية، وإلغاء جزء من رحلات العمل والترفيه لموظفي الوزارة.

وأوضحت صحيفة "غلوبس"، بأن الدبلوماسيين "الإسرائيليين" بدأوا إضرابًا مفتوحًا، تلاه إغلاق مئة سفارة وقنصلية، مشيرةً إلى ان وزارة الخارجية تُعاني من أزمة حادة، إثر التخفيضات على ميزانيتها.

الجدير بالذكر أنّ وزارة المالية "الإسرائيلية" غيرت من جانب واحد قواعدها المتعلقة بتسديد نفقات الترفيه عن الضيوف الرسميين في السفارات والقنصليات المتواجدة في أغلب دول العالم، ما دفع موظفي وزارة الخارجية إلى الاحتجاج على ظروف عملهم حول القرار.

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