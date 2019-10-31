حزب الله يسقط طائرة اسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

أسقط حزب الله اللبناني اليوم، طائرة إسرائيلية مسيرة فوق سهل الميدنة قرب النبطية جنوب لبنان، بصاروخ موجه.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تعليق على الحادث:" أنه تم رصد إطلاق نيران مضادة للطيران فوق منطقة ‎لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار، الطائرة لم تصب. حلى حد قوله.

وكان حزب الله قد توعد الطائرات الاسرائيلية المسيرة في سماء لبنان بالاستهداف، على خلفية الحدث الأخير قبل أسابيع، والذي أدى لتفجير طائرتين في مبنى تابع للحزب في الضاحية الجنوبية للبنان.

وكان الحدث أن يسفر حينها عن حرب واسعة، بعد ان ردّ حزب الله باستهداف الية اسرائيلية ما أدى لتدميرها بالكامل، والصدفة هي التي حالت دون قتل جميع العسكريين الذين نزلوا منها قبل لحظات من الاستهداف.