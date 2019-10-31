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سرايا القدس يعرض فيلم أعاصير اللهب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:51 - 31 أكتوبر 2019
سرايا القدس سرايا القدس
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عرض الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الخميس الكليب الجهادي ( أعاصير اللهب ) في الذكرى السنوية الثامنة لشهداء التصنيع الحربي.

يذكر أنه وفي مثل هذه الأيام من عام 2011م، زفت سرايا القدس، ثلة من قادتها الأبطال الذين ارتقوا إلى العلا، في عملية اغتيال صهيونية استهدفتهم بموقع عسكري للسرايا غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهم: "أحمد الشيخ خليل"، "محمد عاشور"، "عبد الكريم شتات"، "باسم أبو العطا"، "حسن الخضري" وجميعهم من وحدة التصنيع الحربي لسرايا القدس.

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