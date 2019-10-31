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الصحة: 55% من الأدوية بالسوق الدوائية في فلسطين محلية الصنع

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:40 - 31 أكتوبر 2019
تعبيرية "أدوية" تعبيرية "أدوية"
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن 55% من الأدوية في السوق الدوائية في فلسطين محلية الصنع، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لزيادتها.

وأضافت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، أن صناعة الأدوية البشرية في فلسطين أصبحت من الصناعات الواعدة، وحققت تقدما ملحوظا في السنوات الماضية.

وأشارت الكيلة، إلى أن هناك سبعة مصانع أدوية في فلسطين بطاقة استيعابية تفوق 1500 موظف، مبينة أن 5 منها حصلت على شهادة التصنيع الجيد الفلسطيني والتي تٌمنح وفق المواصفات الدولية.

ولفتت أن المنتج الدوائي الوطني بات ينافس المنتج الأجنبي، مضيفة أن عدة مصانع أدوية فلسطينية تصدر أدويتها للخارج، مبينة أن جودة الدواء المحلي لا تقل عن الدواء المستورد، حيث يتم تسجيله حسب التعليمات المعتمدة في الوزارة.

وكما بينت الصحة، ان الوزارة تعطي أولوية للأدوية المصنعة محليا بنسبة (15%) كأولوية في العطاءات الحكومية عند مقارنتها مع مثيلاتها من الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج.

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