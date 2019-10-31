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سرحان: اعتماد دفعة جديدة لصالح مشروع "حي الندى" شمال غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:54 - 31 أكتوبر 2019
ابراج الندى ابراج الندى
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أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، اليوم الخميس، أنه تم اعتماد دفعة مالية جديدة، لصالح مشروع حي الندى شمال قطاع غزة.

وأعلن الوكيل سرحان، أنه تم اعتماد دفعة مالية جديدة بدعم من الحكومة الإيطالية، لإعادة ترميم أبراج حي الندى، المتضررة إبان الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على غزة.

وأشار إلى أنّ الدفعة المالية مخصصة لإعادة تأهيل أربع عمارات سكنية في الحي، وتم اعتمداها من روما ، لافتًا إلى أن المشروع الإيطالي في مراحله الأخيرة ، مؤكدًا بأنه سيتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين قريبا.

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