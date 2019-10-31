أبل تطلق قاعدة شحن لساعتها الذكية

في إطار تطوير الأداء وخدمة الجمهور، أطلقت شركة أبل العملاقة مؤخراً قاعدة مغناطيسية لشحن ساعة أبل ووتش الذكية.

وتمتاز القاعدة Charging Dock بالشكل الدائري واللون الأبيض فقط مع وجود قرص مغناطيسي يسمح بشحن الساعة بوضع مسطح أو بشكل عامودي

وتعد هذه القاعدة هي الأولى من نوعها التي توفر شحن الساعة من اصدار أبل، حيث توفرت قواعد شحن غير رسمية ، لكنها معتمدة من آبل وتتوفر داخل متاجرها وبأسعار أقل ، مثل قاعدة شركة Elevation Lab التي تباع بسعر 30 دولار أمريكي ، وTwelve South بسعر 60 دولار.

وأوضحت الشركة للمستخدمين الراغبين في الحصول على القاعدة الجديدة زيارة متجر أبل الالكتروني للحصول عليها بعد يوم واحد فقط من إتمام الطلب.