غرينبلات يعلن عن تأجيل الإعلان عن صفقة القرن

رغم الإعلان المتكرر عن مواعيد الإعلان عن المشروع الأمريكي المسمى " صفقة القرن "، إلا أنها لم يكتب لها النجاح في كل مرة، نظراً لتعذر تشكيل حكومة إسرائيلية منذ عدة أشهر.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت مؤخراً أنها ستنشر مشروع الصفقة عقب الانتخابات الإسرائيلية ؛ لكنها تراجعت مرة أخرى، عقب فشل بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال المؤقت في تشكيل الحكومة، وتكليف الجنرال بيني غانتس رئيس حزب ازرق أبيض في تشكيلها، ولاتزال المشاورات جارية.

وأعلنت جيسون غرينبلات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون المفاوضات بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين، اليوم الخميس، أنه سيتم تأجيل الاعلان عن الصفقة ، بادعاء ان الوقت غير مناسب.

وقال، غرينبلات الذي قدم استقالته من منصبه قبل أشهر، لتدخل حيز التنفيذ عقب الإعلان عن الصفقة: نأمل أن يتم نشر الصفقة في وقت لاحق عندما تسمح الظروف، لأن جهودا كبيرة بذلت لوضعها. كما جاء في مقابلة مع قناة العربية.

وادعى أن الخطة ستعود بالفائدة على المنطقة كلها وخاصة الإسرائيليين والفلسطينيين ، وسيدرك الجميع عند الإعلان عن الصفقة أن الإدارة الأمريكية عملت بمثابرة من أجل التوصل لحلول للجميع ، رغم أن الطريق لها سيكون طويلاً.

وقال غرينبلات، إن "القدس لا تزال من القضايا العالقة، مطالباً الإسرائيليين والفلسطينيين بتقديم تنازلات.

وأضاف، لا يستطيع أحد فرض حلول بالقوة على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، سواء الإدارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، وأن الأمر مرتبط بالطرفين (الفلسطينيين والاسرائيليين)، الذين يستطيعون تحديد مصير المنطقة وما الأطراف الأخرى إلا مساعدة لهم.