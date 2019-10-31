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خلال أكتوبر..منع رفع الآذان في المسجد الابراهيمي 78 مرة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:49 - 31 أكتوبر 2019
المسجد الابراهيمي المسجد الابراهيمي
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منعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، رفع الآذان في المسجد الابراهيمي بمدينة الخليل بالضفة المحتلة لأكثر من 75 مرة خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفقاً لوكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، فإن قوات الاحتلال تواصل التضييق على المسلمين ومنعهم من أداء صلواتهم بالمسجد الابراهيمي، فضلاً عن جملة من المعيقات والحواجز وسياسة التفتيش والتدخل المسجد.

وعَدَ أبو الروب، معيقات الاحتلال واجراءاته استفزازية، وتعكس أطماع ونوايا الاحتلال الخبيثة، في محاولة منه للاستيلاء الكامل على المسجد خطوة بخطوة بعد أن استولى على غالبيته.

 

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