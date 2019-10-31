محيسن : عقبتان أمام إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن أن اصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسوم رئاسيًا لإجراء الانتخابات يتطلب أولًا الاتفاق على كافة التفاصيل والقضايا الاجرائية للانتخابات مع حركة حماس التي أبدت جهوزيتها لإجراء الانتخابات.

وقال محيسن في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس: "هنالك معيقات أمام اصدار رئيس السلطة محمود عباس مرسوم رئاسي أبرزها حركة حماس التي لم تعلن موافقتها على عدد من القضايا الاجرائية من ضمنها الموافقة على اشراف محكمة الانتخابات المركزية على الانتخابات في كافة محافظات الوطن".

وطالب محيسن، حركة حماس بالوضوح التام والاعلان صراحة موافقتها المشاركة بالعملية الديمقراطية وليس التوقف عند مبدأ الاستعداد، معربًا عن خشيته من تراجع حماس من المشاركة في الانتخابات كما يقول.

وفيما يتعلق بالعقبة الثانية في اصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات خاصة في القدس وفقًا لمحيسن يرجع إلى الاحتلال الإسرائيلي واجرائها مرتبط بالاتصالات التي تتم على الساحة الدولية مع اسرائيل بشأن اجراء الانتخابات في القدس.