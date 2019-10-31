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في يومه الـ100 للإضراب ..الأسير المضرب إسماعيل على قصة إنسانية تختصر معاناة الوطن

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:20 - 31 أكتوبر 2019
معتقل معتقل
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طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.

والأسرى المضربون هم: إسماعيل علي المضرب عن الطعام لليوم المئة على التوالي ، والأسير أحمد زهران ، والأسير مصعب الهندي ، والأسيرة هبة اللبدي.

كما دعا إلى ضرورة العمل على وقف الاعتقال الاداري المستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان ، بدون لائحة اتهام وبملف سرى .

وأشار د. حمدونة إلى بعض التفاصيل الإنسانية في حياة المعتقل إسماعيل على (32)  عاماً من أبو ديس جنوب شرقي القدس ، كونه تربى يتيماً وتوفى أباه بعمر 10 سنوات ، وهو البكر من اخوانه فتحمل مسؤولية أكبر من سنه ، وخطب قبل اعتقاله في 12 يناير 2019 وخطط ليتزوج في فبراير من نفس العام إلا أن سلطات الاحتلال اعتقلته ، وفسخ خطبته نتيجة الاعتقال إدراكاً أن الاعتقال الإداري ليس له يوماً محدداً للحرية، ومعظم عائلته في الخارج يشعر دوماً بمعترك الحياة دون دعم أو مساندة .

وأفاد د. حمدونة  أن ( الأسير إسماعيل على )  خسر من وزنه الكثير ، ويعاني من آلام في المفاصل واخضرار في يديه وقدميه، مع عدم وضوح في الرؤية، وضعف في القدرة على الحركة، وانخفاض في دقات القلب، وتشققات جلدية نتيجة نقص السوائل ، ويعانى من التمديدات المتتالية للاعتقال الإداري.

وتمنى د. حمدونة أن يقوم الكل بمسؤوليته اتجاه الأسرى المضربين من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية ، وعلى أكثر من مستوى ( الإعلامي والقانوني والجماهيري ) على الصعيد المحلى والعربي والدولي حتى انقاذ حياة الأسرى المضربين وتحقيق حريتهم .

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