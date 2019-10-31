فتوى بشأن حلوى المولد النبوي الشريف

أصدرت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس 30/10/2019، فتوى بشأن حلوى المولد النبوى الشريف، والتهادى بها ، حيث أجازت الامر واعتبرته مستحباً.

وقالت دار الإفتاء المصرية: شراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا وإظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، مشيرة ً الى انه أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه؛ لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه".

وكانت دائرة الافتاء الفلسطينية اعلنت الثلاثاء 29 أكتوبر لعام 2019 ميلاديًّا، ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وتحدد يوم السبت 9 نوفمبر موعداً المولد النبوى الشريف لعام 1440 هجرياً.