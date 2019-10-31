رسمياً: قرعة كأس الرابطة الأنجلزية.. ليفربول واستون فيلا مواجهة مصرية خالصة

أجريت صباح اليوم قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد انتهاء دور ثمن النهائي يوم أمس واكتمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي.

وكان قد تأهل 8 فرق للدور ربع النهائي بعد مباريات درامية في دور الـ 16، أبرزها كانت مواجهة ليفربول وآرسنال التي انتهت بتأهل الريدز بركلات الترجيح.

وشهدت القرعة مواجهات متوازنة، مانشستر سيتي حامل اللقب الذي تأهل على حساب ساوثهامتون من دور الـ16، سيواجه نظيره أكسفورد، بينما قطب مانشستر الآخر، يونايتد يواجه كولشستر خارج ملعبه.

ليفربول يواجه أستون فيلا، في مواجهة مصرية خالصة بين محمد صلاح لاعب الريدز، وثنائي الفيلانز أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، على ملعب الفيلا بارك.

وأخيرًا، ليستر سيتي يواجه إيفرتون، في أحد أكثر المواجهات توازنًا بين الأربعة.

أوكسفورد سيتي × مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد × كولشستر يونايتد

استون فيلا × ليفربول

ايفرتون × ليستر سيتي

وتنطلق مباريات ربع النهائي، يوم 16 ديسمبر المقبل، على أن يتأهل 4 فرق إلى نصف النهائي، لاجراء قرعة جديدة، والثنائي الفائز يتواجهان فبراير من العام المقبل بالنهائي على ملعب ويمبلي.