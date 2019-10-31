أكثر من 70 وفاة بسبب اندلاع حريق داخل قطار جنوب باكستان

قتل أكثر من 70 شخصاً وأصيب العشرات بحروق مختلفة جراء اندلا نيران داخل قطار جنوب شرق باكستان وتعد أكثر الحوادث دموية في البلاد.

وزير السكك الحديدية الشيخ رشيد أحمد في باكستان قال: "إن سبب اندلاع الحريق في القطار هو انفجار اسطوانة وقود كان ركاب يستخدمونها في الطهي، مشيرًا إلى السلطات فتحت تحقيقًا لمعرفة كيفية وصول اسطوانة الوقود للقطار.

وكان القطار في طريقه من مدينة كراتشي بجنوب البلاد إلى لاهور بالشرق عندما انفجرت الأسطوانة داخل القطار، ما أدى لاندلاع النيرات في ثلاث عربات نتيجة لوقوع الانفجار، كما بدأ الركاب في القفز من القطار المتحرك.

ويرى مسؤول قطاع الإغاثة بقير حسين أن عدد القتلى والمصابين مرشح للزيادة، حيث يتم انتشال مزيد من الجثث من القطار بعد إخماد الحريق.

يشار إلى أن معظم الضحايا من أعضاء جماعة دعوية إسلامية، كانوا في طريقهم للمشاركة في احتفال ديني بالقرب من مدينة لاهور، وأن عدد ركاب القطار كانوا 200 راكب وتم نجاة بعض الركاب فقط.

مسؤول الشرطة أمير تيمور خان قال: "يتم تفتيش العربات المحترقة للعثور على الجثث بعد أن تم إخماد النيران والتي تشوهت بفعل النيران".

يشار إلى أن حوادث القطارات شائعة الحدوث في باكستان، حيث أنه لم يتم تحديث الكثير من القضبان، التي تعود لفترة الاستعمار البريطاني قبل 1947 منذ ذلك الحين.