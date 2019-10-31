غرينبلات يوضح سبب تأخر اعلان صفقة القرن

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بان الظروف الحالية غير مناسبة وليست مثالية لنشر تفاصيل – صفقة القرن - خطة السلام المرتقبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويأمل غرينبلات وفقًا لموقع قناة العربية، أن يتم نشر خطة صفقة القرن بتفاصيلها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن جهود كبيرة بذلت من اجل اعداد هذه الصفقة.

وزعم مستشار ترامب بأن صفقة القرن لها الكثير من المنافع التي ستعود على "إسرائيل" والفلسطينيين والمنطقة بأكملها، ولن يكون من السهل على كل الأطراف الاتفاق، لكن عندما سنعلن عنها سيدرك الجميع أننا عملنا بمثابرة، وثمة حلول للجميع، لكن الطريق للوصول إليها سيكون طويلًا ومعقدًا".

وأوضح غرينبلات أن القدس لا تزال من القضايا العالقة وعلى إسرائيل أن تقدم تنازلات، وكذلك الفلسطينيون.

وأشار إلى أن معدوا صفقة القرن وخطة السلام الأمريكية بذلوا جهودًا كبيرة على مدار ثلاث سنوات لوضعها بالتفاصيل لكننا لا نستطيع أن نجبر أحد من الأطراف على قبولها، قائلًا: "فقط الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون هناك، ويتعبدون هناك، ويموتون هناك، ويكسبون رزقهم هناك، الذين يستطيعون تحديد مصير هذه الصفقة، ونحن فقط نساعدهم" وفقًا لمزاعمه.

يُشار إلى أن فشل إسرائيل في اجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي على مرتين خلال العام الحالي أجل اعلان ترامب عن صفقة القرن والتي تعتبرها الفصائل الفلسطينية صفقة مشؤومة تهدف إلى انهاء القضية الفلسطينية بالكامل وتمنح الحق للمحتلين في أراضينا ومدننا المقدسة التي بذلت الدماء من أجل تحريرها.