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فتاة تضرب عن الطعام برفقة ثلاثة أسرى ..تعرف عليهم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:50 - 31 أكتوبر 2019
أسيرة أسيرة
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يواصل 4 أسرى في سجون الاحتلال بينهم أسيرة إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري وسط تدهور حالتهم الصحية.

ويستمر الأسير إسماعيل احمد علي (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، في الإضراب عن الطعام منذ (100) يوماً

كما يواصل الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس الإضراب لليوم (38) على التوالي، ونقل إلى مستشفى الرملة

أما الأسير أحمد عمر زهران (42 عاماً) مضرب عن الطعام لليوم (34) على التوالي، ونقل إلى مستشفى الرملة .

والأسيرة الأردنية هبة أحمد اللبدي (24 عاما) من الأردن، تواصل الإضراب لليوم (38) على التوالي.

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