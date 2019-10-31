أحد أكبر المطاعم في قطاع غزة يغلق أبوابه أمام الزوار

مازالت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة تُلقي بظلالها، على جميع المرافق الاقتصادية والحيوية والسياحية ، حيث أعلنت العديد منها إغلاق أبوابها امام الجمهور وكان آخرها صباح اليوم، بعد أن أعلن أحد أكبر المطاعم في قطاع غزة إغلاق أبوابه أمام الزوار الشهر القادم .

وأعلن مطعم "Level Up Gaza" " لڤل اب " صباح اليوم الخميس ، إغلاق مطعمه أمام الزبائن خلال اعتباراً من تاريخ 2019/11/30، أي بعد شهر من الآن.

وقال مطعم "Level Up Gaza" خلال بيان مقتضب على صفحته على الفيس بوك صباح اليوم ، انه سيتم إغلاق مطعم "لڤل اب" اعتبارًا من تاريخ2019/11/30

ويُشار إلى أن مطعم "لڤل اب" أحد المطاعم الحديثة التي أنشأت في مدينة غزة قبل اقل من 5 سنوات بطريقة حديثة ، على أسطح أحد الأبراج وسط مدينة غزة في الطابق 12 في برج الظافر ، والذي تم تصميمه بطريقة فندقية راقية .

ولم يوضوح الغعلان عن سبب الإغلاق ، وسط تأكيدات من عدة أطراف أن الإغلاق قد يكون نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

مطعم " لڤل اب" ليس الأول الذي يغلق أبوابه نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة ، حيث ان هناك العديد من المرافق الاقتصادية الهامة في قطاع غزة اغلقت ابوابها ، نتيجة الضائقة المالية الصعبة .

مصانع ومحال تجارية ومرافق سياحية اغلقت ابوابها في وجه الزبائن وطردت العديد من العاملين لديها ، مما ادى لتفاقم الحالة الاقتصادية الصعبة وزياة اعداد البطالة ، في ظل الحصار الخانق .











