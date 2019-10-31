ترأست عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الخميس 31/10/2019، مواضيع هامة في الشأن السعودي والعربي والدولي.
وقد تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية في صحيفة عكاظ:
التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية رسالة السعودية في مؤتمر «الدين والسياسات»
خادم الحرمين ورئيس البرازيل يشهدان تبادل 4 اتفاقيات تعاون
وزير الطاقة: طرح أرامكو قريبا.. وبقرار من ولي العهد
الاحتجاجات تتمدد.. والصدر يحذر من «سورية جديدة»
مستشار هادي لـ «عكاظ» : السعودية تنقل عدن إلى السلام
28 كياناً واسماً تدعم الحرس الثوري وحزب الله.. إرهابية
المجتمع اليمني يرفض أفكار الحوثي وعقيدته المنحرفة
«شوري» لـ «هيئة الرياضة»: توسعوا في إنشاء الأندية النسوية
لبنان: هدنة 48 ساعة لاختبار النوايا
انتهى وعد الـ30 يوما.. ورحلات قطار الحرمين لم تُستأنف!
«تطوير الأعمال»: معالجة 38 مشروعاً متعثراً استثماراتها تتجاوز 23 مليار ريال
ديربي العروس.. غصة في «حلق» الجماهير
كما تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية في صحيفة الشرق الأوسط:
غريفيث لـ«الشرق الأوسط»: دعم محمد بن سلمان لا يقدر بثمن
«تويتر» يعلن وقف كل أنواع الدعاية السياسية
قتيل عراقي جراء سقوط صاروخ قرب السفارة الأميركية ببغداد
شاهد... البنتاغون يعرض فيديو استهداف البغدادي
أصغر ملياردير في أفريقيا: طلبت من الخاطفين قتلي تأييد إعدام قتلة سائحتين إسكندنافيتين بالمغرب... والمدانون يكفّرون المحكمة
ولي العهد السعودي يبحث تطوير العلاقات التنموية مع النيجر وبوركينافاسو السعودية: اكتمال مطار «مشروع البحر الأحمر» في 2022
وقد تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية في صحيفة المدينة
خادم الحرمين ورئيس البرازيل يشهدان تبادل (4) اتفاقيات تعاون بين البلدين
ولي العهد ورئيس النيجر يبحثان الفرص الاستثمارية والتعاون في مكافحة الإرهاب
وزير الطاقة: طرح "أرامكو" سيتم في الوقت المناسب وبقرار من ولي العهد
تصنيف شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للحرس الثوري الإيراني وحزب الله
"النقد السعودي" تُخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس
باكستان : مقتل 65 شخصا و إصابة العشرات في حريق بقطار
مصرع 6 في "مروري" على طريق قريضة - مهد الذهب