ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال يتنفسون عبق الحرية اليوم

من المقرر ان تفرج سلطات الاحتلال اليوم الخميس ، عن ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

وقال نادي الاسير انه من بين المعتقلين المنوي الافراج عنهم: الأسيرة ياسمين شعبان (36 عاماً) من محافظة جنين، إضافة إلى المقدسي ضرغام الأعرج (39 عاماً)، والأسير عبد القادر زقوت (34 عاماً) من محافظة نابلس.

وبين النادي ان الأسير الأعرج قضى (19) عاماً في الأسر وسيتم الافراج عنه من سجن الدامون، والأسير زقوت (12) عاماً وسيتم الافراج عنه من سجن النقب ، والأسيرة شعبان خمس سنوات وسيتم الافراج عنها اليوم من سجن الدامون.