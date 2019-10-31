دعم الصحفيين تُطالب بالإفراج عن 18 صحافياً في سجون الاحتلال

طالبت لجنة دعم الصحفيين، بضرورة الافراج عن كافة الصحفيات والإعلاميات المعتقلات في سجون الاحتلال، وذلك بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، عن الصحفي عبدالمحسن شلالدة بعد ما يقارب شهرين من الاعتقال بتاريخ 17 اغسطس 2019 والتوقيف دون أي تهمة أو محاكمة.

كما أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بتاريخ 24 أكتوبر من الشهر الحالي، عن الصحفي المصور مصطفى الخاروف، بشرط الحبس المنزلي، بعد اعتقال استمر عدة أشهر، ومحاولات لإبعاده عن فلسطين باءت بالفشل.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الخاروف في سجن "جفعون" بالرملة في الداخل الفلسطيني، بحجة أن وجوده بمدينة القدس غير قانوني، بعد رفض وزارة الداخلية الإسرائيلية تجديد مدة إقامته بالقدس، كونه يحمل جواز سفر أردني.

فيما أفرجت سلطات الاحتلال بتاريخ 23 أكتوبر الحالي عن الأسير المصور في فضائية الأقصى أحمد فتحي الخطيب (30 عامًا) من سكان بلدة بيتونيا غربي رام الله، بعد أن أمضى 11 شهرًا في الاعتقال الإداري، والذي جددته له محكمة الاحتلال 3 مرات متتالية كان آخرها 4 أشهر دون أي تهمة تذكر . وذكرت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال افرج عن 3 صحفيين من سجون الاحتلال خلال شهر أكتوبر الحالي، إلا أنها اعتقلت في ذات الشهر الصحفيين قيس عماد القيسي، وراضي عبد الحكيم صلاح خلال تصوريهما لقوات الاحتلال أثناء هدم المنازل في قرية كيسان شرق بيت لحم، ويعملان في راديو بلدنا في مدينة بيت لحم.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين بضرورة الافراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت، أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه، 18 صحافياً واعلامياً محكومين بأحكام مختلفة، كما أن الاحتلال يتمادى في تجديد اعتقال عددٍ منهم عدة مرات تحت حجج واهية ودون تهم تذكر.

ويعتقل الاحتلال في سجونه (7) صحفيين وصدرت أحكام فعلية بحقهم وهم:( الكاتب وليد دقة(مؤبد)- محمود عيسى- أحمد الصيفي- يوسف شلبي، منذر خلف مفلح- باسم الخندقجي- أحمد العرابيد 4 سنوات).

في حين لا يزال (4) صحفيين معتقلين إدارياً دون تهمة في سجون الاحتلال وهم: (محمد منى(اربع شور ) للمرة الثالثة- موسى -سمحان 4 شهور للمرة الثانية- عامر توفيق أبو هليل- سامي راضي العاصي ثلاثة شهور للمرة الثانية).

كما يعتقل الاحتلال (7) من صحفيين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم:( ياسر العرابيد- وليد خالد حرب- محمود عصيدة- حافظ عمر- الطالبة ميس أبو غوش – قيس القيسي- وراضي صلاح).