11 أسيراً يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن 11 أسيرًا من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 31 من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالمؤبد، وهم:

من مدينة رام الله:

◼الأسير محمود سالم سليمان أبو خرابيش (53 عامًا)..

◼والأسير جمعة إبراهيم جمعة آدم (50 عامًا)، المحكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقلان منذ عام 1989، وأمضيا 30 عامًا في سجون الاحتلال.

◼والأسير عاطف حسين جبر أبو عليا (46 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى عشرة أعوام في السجون.

ومن جنين/

◼الأسير منصور قاسم منصور أبو عون من قرية جبع قضاء مدينة جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

◼والأسير توفيق أحمد توفيق ربايعة من قرية ميثلون قضاء جن…